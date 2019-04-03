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  3. 03 Nisan 2019 16:50

Tao Wickrath gece gezmesinde

Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla üne kavuşan 27 yaşındaki Fransız model Tao Wickrath, Miami'de ünlü bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Tao Wickrath gece gezmesinde
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Fransız model Tao Wickrath, kıvrımlarını sergilemek konusunda hiçbir zaman utangaç olmadı. Güzel model dün akşam da istisna yapmadı.

Miami gecelerine akan esmer güzel, kentin ünlü restoranlarından Sugarcane'de yemek yedi. Arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen güzel, mekanı tek başına terk etti.
Lacivert kot pantolon giyen Fransız model, üzerine beyaz, önden bağlamalı, derin dekolteli ve ince belini açıkta bırakan bir büstiyer giymişti.

Tüm bakışlarını üzerine toplayan 27 yaşındaki model, basın mensuplarını karşısında görünce şaşırdı.

New York'ta yaşayan model, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 24 bini aşkın takipçisi olan güzelin paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

24 Eylül 1991 doğumlu model, bir süre Monaco'da yaşadı ancak modellik kariyerini New York'ta sürdürmek istediği için buraya taşındı. 27 yaşındaki Tao'nun hayatında kimse yok.

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