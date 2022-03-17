  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tarkan'ın 'Geççek' şarkısından sonra Doğuş'tan ''Geçmicek''

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısından sonra Doğuş'tan ''Geçmicek''

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısından sonra Doğuş'tan ''Geçmicek''

'Geççek' şarkısıyla gündeme oturan Tarkan'ın ardından şarkıcı Doğuş'tan da bir şarkı geliyor.

Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i "Yakında" notuyla sosyal medya hesaplarından duyurdu. Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde klip de çekti. Klip çekiminde Doğuş kaptan elbisesi giydi.

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulunduğu yorumları yapılan Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" diye konuştu.

@dogus Pek yakında #geçmicek #doğuş #dis ♬ orijinal ses - Doğuş

Etiketler tarkan doğuş geçmicek şarkı geçcek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'a kar çok fena geliyor! 186 yıldır böylesi görülmedi...
Bahar Candan skandalları bitmiyor! Bahar Candan'a otel odasında şantaj: Görüntülerini kaydettim...
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı
TCMB ''merakla'' beklenen faiz kararını açıkladı
''Anlaşamadık'' demişti ama... Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı
Bircan Bali eski eşine 'beni hiç aldattın mı'' diye sordu, aldığı yanıt stüdyoyu yıktı
Günün sorusu: 50 Kr kaç TL'dir ? Sonuca inanmayacaksınız!
Hem ucuz, hem küçük, hem de %100 elektrikli! Bireysel satışı başlıyor
Köprüde ''gazlayıp'' ceza yemeyen tek Türk, Kenan Sofuoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde uçtu!
Asgari ücrete ikinci zam sinyali