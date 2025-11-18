  1. Anasayfa
Tom Cruise sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı
Kariyeri boyunca tam 4 kez Oscar Ödülü'ne aday gösterilen ancak hepsinden de eli boş dönen dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 16’ncı Governors Ödülleri'nde Akademi Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından seçilen 'Onursal Oscar' ödülleri sahiplerini buldu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından seçilen Tom Cruise ile şarkıcı Dolly Parton, oyuncu Debbie Allen ve tasarımcı Wynn Thomas’a da 'Onursal Oscar' heykelciği verildi.

Cruise ödülünü, ‘Birdman’, ‘The Revenant’ ve ‘Babel’ gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Alejandro Gonzales Inarritu’dan aldı. Cruise, törende yaptığı konuşmada, sinemanın kendisini dünyanın dört bir yanına götürdüğünü söyleyerek, “Farklılıklara değer vermeme ve saygı duymama yardımcı oluyor. Aynı zamanda insanlığın pek çok açıdan birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Ve nereden gelirsek gelelim, sinema salonlarında birlikte gülüyor, birlikte hissediyor, birlikte umut ediyoruz. Sinemanın gücü de budur” dedi.

Oyuncu olmanın ve film çekmenin kişiliğinin bir parçası olduğunu belirten Cruise, sinemaya olan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getirdi. Cruise, “Birdenbire dünya bildiğimden çok daha büyük geldi. Bu sanat formunu desteklemek, yeni sesleri savunmak ve sinemayı güçlü kılan şeyleri korumak için her zaman elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

 Cruise, kariyeri boyunca ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Film’ kategorisinde toplam dört kez Oscar Ödülü'ne aday gösterildi.

