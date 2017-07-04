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  3. 04 Temmuz 2017 12:52

TRT spikeri gizlice evlendi

TRT'nin güzel ekran yüzlerinden Fulin Arıkan'ın 2 hafta önce evlendiği ortaya çıktı.

TRT spikeri gizlice evlendi
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TRT Spikeri Fulin Arıkan ile eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun avukat oğlu Murat Aksu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre iki kızının annesi Şehnaz Gülpınar'dan 2011'de anlaşmalı olarak jet hızıyla boşanan Murat Aksu, yaklaşık bir yıldır flört ettiği TRT spikeri Fulin Arıkan ile 24 Haziran'da nikah masasına oturmuş.

Aksu'nun evinde, sadece yakın arkadaşlarının katıldığı minik bir törenle nikah defterine imzayı atmışlar.

Ankara Hukuk Fakültesi'nden dönem arkadaşları olan ikiliden Fulin Arıkan'ın da ilk evliliğinden bir kızı varmış.

Sabah

fülin arıkan , Murat Aksu