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Turabi'nin gençlik fotoğrafı olay oldu: ''Kim derdi bu tip milyon dolarla kazanacak''

Turabi'nin gençlik fotoğrafı olay oldu: ''Kim derdi bu tip milyon dolarla kazanacak''
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Türkiye'nin Survivor yarışmalarıyla tanıdığı Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran sosyal medyadan kendi gençlik fotoğrafını "Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak" diyerek yayınladı.

Survivor'ın popüler isimleri arasında yer alan Turabi diğer yarışmacılarla yaşadığı polemikler ile adından söz ettiriyordu.

Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden Turbo Turabi yaşadığı sağlık sorunları yüzünden yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.

Yarışmaya veda eden Turabi şimdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Yarışmacı son olarak Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isim gençlik fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı “Reality Tv Show” yıldızı olacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa evden kovardım."

 

Etiketler turbo turabi turabi çamkuran
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