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  3. 09 Ekim 2018 21:11

Türk hayranı ünlü şarkıcıyı çıldırttı !

Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi olan Lana Del Rey, sosyal medyada bir Türk hayranına tepki gösterdi.

Türk hayranı ünlü şarkıcıyı çıldırttı !
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Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcı Lana Del Rey, sosyal medyadan yolladığı mesajlar nedeniyle Türk hayranına tepki gösterdi.

Kullanıcı adından isminin Ramazan olduğu anlaşılan bir takipçi, Lana Del Ray'in tüm paylaşımlarının altına "Bugün benim doğum günüm, doğum günümü kutlar mısın?" yazdı.

Bu yorumlar her gün gelmeye başlayınca sinirlenen ABD'li şarkıcı, hayranı Ramazan'a küfür etti.

"Her gün mü doğum günün?" diye sorduğu hayranına karşı sert bir tavır sergileyen 33 yaşındaki güzel, bu yoğun ilgiden ve ısrardan bunaldığını belli etti.

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