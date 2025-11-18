Ünlü isim annesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi

  1. Anasayfa
Ünlü sunucu Seren Serengil, yoğun bakıma kaldırılan annesi Nevin Teoman için Sağlık Bakanlığı'ndan "ücretini ben ödeyeceğim" diyerek yardım istedi.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı. Nevin Teoman'ın durumu ağırlaştı. Seren Serengil, annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Serengil, son paylaşımda; "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Seren Serengil, yoğun bakıma kaldırılan annesi Nevin Teoman için Sağlık Bakanlığı'ndan "ücretini ben ödeyeceğim" diyerek yardım istedi.

 

