  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü isim doğruladı; Survivor Ekstra'dan kovuldu

Ünlü isim doğruladı; Survivor Ekstra'dan kovuldu

Ünlü isim doğruladı; Survivor Ekstra'dan kovuldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı sebebiyle TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra'dan kovulduğu iddiasını Furkan Dede doğruladı.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yıktı. Ilıcalı daha ölüm haberini sindiremeden yapılan bir paylaşımla şoke oldu. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı ve ardından da sildiği paylaşım sonrası Semih Öztürk Survivor Ekstra programında yer almadı.

 

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN KARISI NE PAYLAŞTI

Kurretülayn Matur, paylaşımında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullandı.

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı. Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Furkan Dede verdi.

Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" dedi.

 

Etiketler furkan dede semih öztürk kurretülayn matur paylaşım survivor survivor ekstra
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yürekleri donduran görüntü! Donmamak için böyle ısındı
Dikkat! Krizi fırsata çevirmek isteyenler iş başında! Kripto paralarda yeni vurgun alarmı
Kur korumalı TL mevduatında beklenen gün geldi
Yeni hava tahmin haritaları yayınlandı! Kar yağışı devam edecek...
Erdoğan'ın ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' resti sonrası Bakan Koca'dan sürpriz hamle
7'nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan aşka geldi
Mahkemeden Milli Eğitim Bakanlığı'na kötü haber
ÜLker Pınarbaşı ve ''Parantez Kızlar'' resim sergisi Bodrum'da
Ukraynalılara kapılarını açana ayda 6.700 TL ödenecek!
Sosyal medya fenomeninin bu yaptığına tepki yağdı! Canlı canlı parçalayıp, pişirdi!