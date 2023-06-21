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Ünlü oryantal Tanyeli hastalığını açıkladı

Ünlü oryantal Tanyeli hastalığını açıkladı
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Ünlü oryantal Tanyeli vücudunda 5 buçuk büyüklüğünde kist olduğunu açıkladı.

Ünlü oryantal Tanyeli hastalığını açıkladı. Geçen ay ameliyat olan Tanyeli, vücudunda 5 buçuk büyüklüğünde kist olduğunu açıkladı. Tanyeli'nin hayranları büyük üzüntü yaşarken, ünlü oryantal, "Sizleri çok seviyorum dualarınız için çok teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Öte yandan 2014'te İlker Sünneli ile evlenen Tanyeli, eşiyle birlikte Avustralya'ya yerleşmişti. Ünlü isim, 99 kilo olunca mide ameliyatı olmak için geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelmişti.

Etiketler Ünlü oryantal tanyeli hastalık
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