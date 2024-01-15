Ünlü oyuncu 71 yaşında hayatını kaybetti!

ABD sitcomu Seinfeldın dördüncü sezonunda canlandırdığı Çılgın Joe Davola karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Peter Crombie 71 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li oyuncu Peter Crombie, 71 yaşında hayatını kaybetti. Crombie, en çok; 1989dan 1998e kadar süren popüler ABD sitcomu Seinfeldın 4üncü sezonunda canlandırdığı Çılgın Joe Davola karakteriyle tanınıyordu. Oyuncunun eski eşi Nadine Kijner, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada haberi doğrularken, Peter Crombieyi kaybetmekten duyduğu "şoku ve derin üzüntüyü" anlattı.

Nadine Kijner, Crombie ile düğünlerinden fotoğraflarını paylaşarak, ''eski eşimin öldüğünü açıklamaktan şok ve derin bir üzüntü duyuyorum. Onca harika anı ve iyi bir adam olduğun için teşekkür ederim. Pek çok kişi seni sevdi. Çünkü sen nazik, fedakâr, şefkatli ve yaratıcı bir ruha sahiptin'' ifadelerini kullandı.

Nadine Kijner, Peter Crombienin kısa süren bir hastalık döneminin ardından öldüğünü söyledi. Öte yandan oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Kijner; "En nazik, en şefkatli, en fedakâr, en düşünceli adamdı. Herkes tarafından sevilirdi, cömertti ve hiçbir zaman kimse hakkında kötü bir söz söylemezdi" diye ekledi.

Seinfeldin kadrosuna 1992de katılan Peter Crombie, 5 bölüm boyunca dizinin başrolü Jerry Seinfelde dehşet saçan ve eziyet eden Çılgın Joe Davola karakterini canlandırmıştı. Crombienin karakteri 4üncü sezonun bir noktasında Jerrynin arkadaşı Elainele (Julia Louis-Dreyfus) de çıkmıştı.

"SADECE OYUNCU DEĞİL, BECERİKLİ BİR YAZARDI"

Komedyen Lewis Black ve yönetmen Jay Russell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Peter Crombieyi "Dostum Peter Crombienin ölümü beni derinden üzdü. Yetenekli bir sanatçıydı. Sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda muazzam derecede becerikli bir yazardı. Daha da önemlisi zeki olduğu kadar sevecendi ve ben onu tanıdığım için daha iyi biriyim" sözleriyle andı.

2000 yapımı filmi Köpeğim Skipte (My Dog Skip) Crombieyi oyuncu kadrosuna alan Russell ise "Harika, şefkatli, zarif bir adam ve muhteşem bir oyuncu olan arkadaşım Peter Crombie huzur içinde yatsın. Peter, Köpeğim Skipte kötü adamı oynayarak bana bu büyük yeteneğini bahşetti ve dünyanın dört bir yanındaki köpek seven kişileri korkutmada mükemmel bir iş çıkardı. Umarım artık huzur içindedir. Yolun açık olsun üstat" diye yazdı.

26 Haziran 1952de doğan Crombienin diğer film ve TV yapımları arasında Perfect Strangers, Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz (Star Trek: Deep Space Nine), The Doors, Katil Doğanlar (Natural Born Killers), Law & Order ve Bozulan Yeminler (Broken Vows) yer alıyor.