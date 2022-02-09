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Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı

Kanser hastalığı nedeniyle Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'dan ayrılmak zorunda kalan Canan Ergüder, sağlığına kavuştu.

Başarılı oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyurarak sevenlerini üzmüştü. Ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Kanseri atlatan Canan Ergüder, kadrosunda Songül Öden, Kubilay aka, Nihal Yalçın gibi isimlerin yer aldığı 'Oğlum' dizisiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

 Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Ünlü oyuncu, 9 Şubat akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Oğlum dizisiyle ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.

''AKLIMA İLK ÖLÜM GELDİ''
Kansere yakalandığını öğrendiğinde ölmekten çok korktuğunu anlatan Canan Ergüder, ''İlk önce çocuğumu düşündüm. 'Çok küçük ne yapacağım' diye düşündüm. 'Ben daha yaşamak istiyorum. Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20'yi bulursa iyidir. Daha yapmak istediğim şeyler var, güzel şeyler yapıyordum' gibi şeyler aklıma geldi." ifadelerini kullanmıştı.

 SİGARAYI BIRAKTI
Hayatında yepyeni bir dönem başladığını anlatan Canan Ergüder, sigarayı bıraktığını ve aralıklı oruç yoluyla daha sağlıklı beslendiğini dile getirdi.

SETLERE GERİ DÖNDÜ
Canan Ergüder, şimdilerde kadrosunda Songül Öden, Kubilay Aka, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Emir Kaan Özkan, Ali Seçkiner Alıcı ve Metehan Parıltı gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisiyle, meslek hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

 Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta, senaristliğini ise Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz üstleniyor.

Etiketler Canan Ergüder kanser
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