Ünlü rapçi Blok3 konserlerini iptal etti

Güncelleme:

Ünlü rapçi Blok3, Gürcistan'da düşen uçakta 20 askerin şehit olması nedeniyle konserlerini iptal etti.

Popüler rapçi Blok3, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu hayatını kaybeden 20 askeri personelin ardından yaklaşan üç konserini iptal ettiğini duyurdu.

Asıl adı Hakan Aydın olan ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini ve şehitler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Blok3, Instagram hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. 12 Kasım Zonguldak, 13 Kasım Kastamonu, 14 Kasım Sinop. Başımız sağ olsun.”

Sanatçının bu kararı, takipçileri ve hayranları tarafından destekle karşılandı.

Etiketler blok3 konser rap uçak kazası
