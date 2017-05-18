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  3. 18 Mayıs 2017 23:01

Ünlü rock yıldızının ölümünde intihar şüphesi

Ünlü rock yıldızı Chris Cornell'in ölümü hakkında intihar olabileceği öne sürüldü.

Ünlü rock yıldızının ölümünde intihar şüphesi
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52 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü rock yıldızı Chris Cornell için açılan soruşturmanın "olası intihar vakası" olarak sürdürüldüğü açıklandı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD’li rock yıldızı Chris Cornell’in bir aile dostu tarafından banyoda ölü olarak bulunduğu belirtilirken, cenazenin otopsi için morga kaldırıldığı ve soruşturmanın "olası intihar vakası" olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Bir dönem Soundgarden ve Audioslave gruplarının vokalistliğini yapan ABD’li şarkıcı Chris Cornell, müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam ediyordu. Cornell, 2007 yılında İstanbul’da düzenlenen Rockn Coke festivalinde de sahne almıştı.

DHA

intihar , chris cornell