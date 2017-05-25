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  3. 25 Mayıs 2017 16:07

Ünlü sanatçının acı günü !

Ünlü sanatçı Nazan Öncel'in eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının acı günü !
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Ünlü sanatçı Nazan Öncel'in eşi Akşit Togay bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Akşit Togay bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ancak Togay hayatını kaybetti.

Nazan Öncel 5 gün önce on iki yıl evli kaldığı oğlu Serkan Öncel’in babası eski eşi Salih Öncel’i kaybetmişti. Ünlü sanatçı eski eşinin kaybınından duyduğu üzüntüyü böyle dile getirmişti:

CENAZESİ YARIN

Akşit Togay'ın cenazesi yarın Kemerburgaz Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

EVLİLİKLERİ OLAY OLMUŞTU!

Yıllar önce Pınar Güvenel ile nikah masasına oturan Akşit Togay, boşandıktan sonra baldızı Nazan Öncel ile evlenmişti.

Akşit Togay, Öncel ile olan evliliğini yıllar sonra katıldığı televizyon programında anlatmıştı:

"Eşimden boşandıktan tam on bir yıl sonra çocukları düşünerek ortak kazanımlarımızı birleştirmek istediğimiz için sadece kağıt üzerinde kalan bir nikâh söz konusu olmuş, o da orada kalmıştır. O günden sonra ben de, Nazan Öncel de birbirimizden bağımsız olarak hayatlarını yaşamış insanlarız. Kendisinin yıllardan beri menajerliğini yaptığım, işiyle ilgili her konuda söz sahibi olduğum için gerektiğinde yan yan geliyor ve hayatlarımızı böyle sürdürüyoruz."

ölüm , nazan öncel , akşit togay