Ünlü sanatçının hizmetçisinden ''üçlü seks'' itirafı

Spice Girl müzik grubu üyesi ünlü şarkıcı Mel B'nin Alman hizmetçisi, Mel B ve kocası Stephen Belafonte'la 7 yıl üçlü cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Dünya, Spice Girl müzik grubu üyesi Mel B'nin, Alman hizmetçisinin yaptığı skandal itirafı konuşuyor.

ÜÇLÜ CİNSEL İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ



Mel B'nin 26 yaşındaki Alman hizmetçisi Lorraine Gilles, yedi yıl boyunca çift ile beraber üçlü cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti.

MEL B'NİN KOCASINDAN HAMİLE KALDIĞI İDDİASINI REDDETTİ



Gilles, ayrıca Mel B'nin kocası ile gizli ilişki yaşadığı ve Stephen'den hamile kaldığı iddialarını reddetti.



KÜRTAJ İÇİN MEL B YARDIM ETMİŞ



Öte yandan Gillies, bir gecelik ilişki sonrası hamile kaldığını ve kürtaj için Mel B'nin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.