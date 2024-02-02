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Ünlü şarkıcı Işın Karaca o yoruma sinirlendi!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca o yoruma sinirlendi!
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca bugün Aramızda Kalmasın programında gündem olan pavyon konusuyla ilgili açıklama yaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına ünlü şarkıcı Işın Karaca konuk olarak katıldı.

Programda son dönemlerde çok konuşulan pavyonlar ve pavyon dansı ele alındı. Karaca konuyla ilgili kendisine gelen bir yorumu paylaşarak yorum yapan kişiye ateş püskürdü.

Karaca, "Pandemiden sonra insanlar tuhaflaştı. Kötülükle beslenen kötü bir şey olunca bununla mutlu olan insanlar var" dedi.

"İNSANLAR GERÇEKTEN ÇIĞIRINDAN ÇIKMIŞ"

Kendisine yapılan bir yorumdan bahseden şarkıcı şunları ifade etti:

"Sizin sayfaya yazdığım yorumun altına bir sosyal medya kullanıcısı 'kendi kızında girsin pavyona da ben seni görürüm o zaman' yazmış. Ben normalde hiç öyle yorumları umursamam ama dedim ki seni bulacağım. Normalde kimseye dava açmam. Ama benim yaptığım bir yorumla sen kalkıp başka bir çocuğun üstünden yürüyemezsin. Yapamazsın bunu. İnsanlar gerçekten çığırından çıktı."

Etiketler ışın karaca yorum pavyon
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