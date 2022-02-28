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Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu, eski eşi ve yeni eşiyle poz verdi

Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu, eski eşi ve yeni eşiyle poz verdi

90'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran şarkıcı Tayfun Duygulu, şarkı projesi için eski eşi ve yeni eşiyle kameraların karşısına geçti.

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 1996 yılında evlendiği ancak 1997 yılında boşandığı eski eşi şarkıcı Tayfun ile yıllar sonra yeniden buluştu. Tayfun Duygulu'nun yeni eşi Bella Duygulu'nun organize ettiği buluşmada eski eşler birlikte bir şarkı okuyacaklarının müjdesini verdi.

BESTE AÇAR: BULUŞMA FİKRİ TAYFUN'UN EŞİNİN

Yıllar sonra bir araya gelen eski eşlere Duygulu'nun yeni eşi de eşlik etti. Birlikte kamera karşısına geçen üçlü poz vermeyi de ihmal etmedi. Eski eşiyle kamera karşısına geçen Beste Açar, "Sevgili Tayfun'un eşi Bella'nın aklına geldi, o bu enerjiyi açığa çıkardı. Ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir şarkı olacak" ifadelerini kullandı.

DUYGULU: DÜNYADA KAOS VARKEN GÜZEL ŞEYLERİN ORTAYA ÇIKMASI GEREKİYOR

Beste Açar ile evli olduğu dönemde birlikte şarkı yazdıklarını söyleyen Tayfun Duygulu, "Eşim Bella bu şarkıyı Beste ile okumamı istedi. Bu bir müzik çalışması. Bella'nın yaptığı çok medeni bir davranış. Dünyamızda kaos varken güzelliklerin, güzel şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Biz Beste'yle o zamanlar gençtik ve her şeyi göz önünde yaşadık. Beste de ben de müziğin içine doğduk. Bu buluşma da müzikle alakalı olan bir şey" dedi.

Etiketler tayfun duygulu
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