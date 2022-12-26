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  3. Ünlü Türk rapçiye kadın seyircisinden taciz: ''Hakkımı helal etmiyorum''

Ünlü Türk rapçiye kadın seyircisinden taciz: ''Hakkımı helal etmiyorum''

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Rapçi Sefo, Almanya'da verdiği konserde bir kadın hayranının tacizine uğradığını belirterek "Avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Önceki gün Almanya Nürnberg’de konser veren rapçi Sefo, sahneden inerken bir kadın hayranının tacizine uğradığını söyledi.

Instagram hesabından paylaştığı videoda tacizi anlatan Sefo, “Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, g..mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. G..üm bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler Sefo rapçi taciz avuçlamak kadın seyitci
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