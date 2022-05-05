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Ünlü yıldız hakkında mide bulandıran iddia: Bir çocuğa tecavüz etti

Ünlü yıldız hakkında mide bulandıran iddia: Bir çocuğa tecavüz etti

Marvel'in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian, hakkındaki "eşi ile 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti" suçlaması ile ilgili sessizliğini bozdu.

Marvel'in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ve Tilda Swinton ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere 14 suçlamayla yargılanmaya başlandı.

İngiltere'nin Nottinghamshire kentinde görülen mahkemede, 36 yaşındaki Phythian ve eşi 59 yaşındaki Victor Marke suçlamaların hedefinde. Mahkemedeki suçlamalara göre, Hollywood yıldızı, 13 yaşındaki bir kızın içeceğine hap attıktan sonra ona cinsel istismarda bulunup, görüntüleri kaydetmekle suçlanıyor. Genç kızın üç yıl boyunca çift tarafından istismara uğradığı da iddialar arasında.

‘AYDA BİR VEYA İKİ KEZ TEKRARLANIYORDU’ İDDİASI

Dr Strange filminin ikincisi vizyona girmeye hazırlanırken, suçlamaların hedefindeki Phythian, kendisinin ve 59 yaşındaki kocası Victor’un üç yıl boyunca 13 yaşındaki kızı istismar ettikleri iddiasını reddetti. Phythian, mahkemedeki iddialardaki gibi ‘seks oyuncaklarının’ varlığını kabul ederken, kurbanın bunları bilmesinin nedeninin onları görmesi olduğunu öne sürerken, “Odayı karıştırdığınızda bunları bulmak zor değil.” ifadelerinde bulundu.

Saldırıların tam cinsel ilişkiyi içerecek şekilde ilerlediği, ‘ayda bir veya iki kez’ aktivitenin gerçekleştiği ve yasal nedenlerle ismi açıklanmayan kızı ‘kimseye söyleme’ diye tehdit ettikleri öne sürüldü.

Kızla aralarında bir şey olduğunu inkar etmeye devam Phytian, “İddialar doğru değil. Onu tanıdığım süre boyunca yalancının biriydi. Ben pedofil veya tecavüzcü değilim. Eşim Vic de değil. Şu anda hasta ve kızgın hissediyorum.” dedi.


Çiftin, en sevdikleri yetişkin içerikli sahnelerini yeniden canlandırmak amacıyla küçük çocuğu istismar ettiği öne sürülmüş, mağdur kız çocuğu mahkemede yaptığı açıklamada, “Yanlış olduğunu biliyordum ama bu durumdan nasıl çıkacağımı ya da bir şey söyleyeceğimi bilmiyordum” demişti.

Etiketler Zara Phythian tecavüz çocuk
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