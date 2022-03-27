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Ünlü yıldızın eşi hakkında şok iddia: ''Korumasıyla birlikte oldu''

Ünlü yıldızın eşi hakkında şok iddia: ''Korumasıyla birlikte oldu''

PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Icardi'yi korumasıyla aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın skandalları gündemden düşmüyor. Bir süre önce futbolcu tarafından aldatıldığını söyleyen Nara ilişkisine devam etme kararı almıştı. Nara belli ki bu karardan sonra intikamını da aldatarak almayı tercih etti.

İddialara göra Wanda Nara korumasıyla Mauro Icardi'ni aldattı. Arjantin basınına göre, çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal bir şekilde ilerlediği ifade edildi.

 Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu iddia edildi.

Etiketler Wanda Nara Mauro Icardi aldatma eşi karısı skanda
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