Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'u süper minisiyle sosyal medyayı salladı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide ‘Turna Hatun’ karakterine hayat veren Sevda Erginci, tatil pozları ile beğeni topladı.
Uyanış Büyük Selçuklu’da gösterdiği performansla dikkat çeken Erginci, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncu paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.
Bir süredir tatilde olan Sevda Erginci beyaz mini elbisesiyle pozlar verdi.
Süper mini beyaz elbisesiyle verdiği pozlarına beyaz kalp emojisiyle paylaşan Sevda Erginci'ye beğeni yağdı.
Ünlü oyuncunun hayranları "Bu ne güzellik" yorumları yağdırmayı da ihmal etmedi.
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