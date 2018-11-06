Yakışıklı oyunca Can Yaman'ın yeni aşkı o mu ?

Hem oyunculuğuyla hem de yakışıklılığıyla son dönemin parlayan yıldızı Can Yaman, şu sıralar 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

Can Yaman'ın kalbini tasarımcı Elif Tutarkaban'a kaptırdığı iddia edildi. Yaman'ın rol aldığı dizide taktığı aksesuarları tasarlayan Tutarkaban ile 5 aydır aşk yaşadığı öne sürüldü.

ONLAR DA DİZİ SETİNDE TANIŞTI

Can Yaman'ın şimdilerde rol aldığı dizideki takılarını tasarlayan Elif Tutarkaban'la aşkı, akıllara Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i getirdi.

Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinde rol alırken Dizer de oyuncunun stil danışmanlığını yapıyordu. Tatlıtuğ çiftinin yıllar önce sette başlayan aşkı, 2015 senesinde nikah masasına taşındı.

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