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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna bir isim daha katıldı

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna bir isim daha katıldı
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Oyuncu Gülen Gedikoğlu, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Diren Polatoğlu ile gibi isimlerin başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor.

Diziye son olarak genç oyuncu Gülen Gedikoğlu dahil oldu.

Oyuncu Gülen Gedikoğlu, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu.

ŞEFİKA'NIN KIZI YALIYA GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin hikayesine usta oyuncu Hülya Duyar'ın canlandırdığı Şefika'nın kızı Ayşen de dahil oluyor. Ayşen'i genç yetenek Gülen Gedikoğlu canlandırıyor.

Yeni bölümde senaryoya katılacağı konuşulan Ayşen'in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi. Ayşen'in gelişiyle beraber yalıda yeni bir hareketlilik daha yaşanacak.

Gülen Gedikoğlu, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda oynamıştı.

 

Etiketler gülen gedikoğlu hülya duyar şefika yalı çapkanı
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