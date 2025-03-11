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Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz ifşası

Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz ifşası
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor adasında yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz için sosyal medyadan gelen bir mesajı ifşa etti.

Survivor 2025'te Gönüllüler takımına sonradan dahil olan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'den tepki dolu paylaşım geldi. 

Yarışmada Yiğit Poyraz'ı destekleyen fanları Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'e sosyal medyadan sık sık mesajlar gönderiyor.

Ancak mesajlar arasında yer alan bir eleştiriye sinirlenen Yasmin Erbil, Instagram hesabından o mesajı ifşa edip, şu ifadeleri kullandı:

"TiKtok'ta gece gece birisi şöyle yazmış; izlemiyorsun işte Yiğit'i samimiyetsizsin bilmem ne. Arkadaşlar her saniye bunu paylaşmak istemediğim olabilir mi? Benim de işlerimin olduğu veya arkadaşlarımı görmem gereken, ailemle vakit geçirmem gereken günler olabilir değil mi? Sonrasında yine kaçırdığım bölümü açıyorum. Bunun açıklamasını yaptığıma inanamıyorum.

Gece gece dolup yazdım arkadaşlar, kusura bakmayınız."

Etiketler yasmin erbil yiğit poyraz ifşa mesaj sosyal medya
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