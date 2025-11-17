  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu

Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu

Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu
Güncelleme:

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla çıkarıldığını belirterek dava açtı.

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinin kadrosundan, herhangi bir gerekçe gösterilmeden telefon aracılığıyla çıkarıldığını açıkladı.

Koşan’ın avukatı Halil Çelik tarafından yapılan açıklamada, “Ünlü sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında her hafta iki kez sahnelenen ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ müzikalinde düzenli olarak sahne almış, tüm oyunlarda yerini alarak görevini eksiksiz yerine getirmiştir” denildi.

Açıklamada, buna rağmen Koşan’a yapımcı tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan telefonla kadrodan çıkarıldığının bildirildiği belirtilerek, “Bu ani ve gerekçesiz karar, hem şaşkınlık yaratmış hem de sürecin kamuoyuyla doğru şekilde paylaşılmasını zorunlu kılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Koşan’ın sanat dünyasına yıllardır emek veren, profesyonelliğiyle tanınan bir isim olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bu nedenle yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi adına bu bilgilendirme yapılmaktadır” denildi.

Açıklamanın sonunda, “Sanatçının uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri paylaşıldı.

İşte o açıklama:

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla çıkarıldığını belirterek dava açtı.

 

Advertorial

text-ad
Etiketler yedi kocalı hürmüz 7 kocalı hürmüz mine koşan çağla şikel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu 77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi! 77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi! Londra'da Nusr-et'in önünde ''salt-bea'' kuyruğu Londra'da Nusr-et'in önünde ''salt-bea'' kuyruğu Polis meslek yüksek okulunda intihar şoku! Polis meslek yüksek okulunda intihar şoku! Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Savaş çanları çalıyor: Dünyanın en büyük uçak gemisi de sahaya indi! Savaş çanları çalıyor: Dünyanın en büyük uçak gemisi de sahaya indi! Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden!'' Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden!'' Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha eski eşi olacak cani tarafından katledildi! Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha eski eşi olacak cani tarafından katledildi! 24 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta kıyamet koptu! 24 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta kıyamet koptu! Futbolda bahis soruşturmasında kıskaç genişliyor! Başsavcılık'tan yeni açıklama var! Futbolda bahis soruşturmasında kıskaç genişliyor! Başsavcılık'tan yeni açıklama var!
Bakır madeninde göçük faciası: 32 ölü var! Göçük anı saniye saniye kamerada! Bakır madeninde göçük faciası: 32 ölü var! Göçük anı saniye saniye kamerada! Üç ilde 150 vatandaş aynı şüpheyle hastanelik oldu Üç ilde 150 vatandaş aynı şüpheyle hastanelik oldu Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye mi edildi ? İşin aslı ortaya çıktı Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye mi edildi ? İşin aslı ortaya çıktı Trafikte kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü! Trafikte kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü! Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber: Hava 4 derece birden ısınacak, pastırma yazı geri dönüyor! Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber: Hava 4 derece birden ısınacak, pastırma yazı geri dönüyor! Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı