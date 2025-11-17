Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla çıkarıldığını belirterek dava açtı.

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinin kadrosundan, herhangi bir gerekçe gösterilmeden telefon aracılığıyla çıkarıldığını açıkladı.

Koşan’ın avukatı Halil Çelik tarafından yapılan açıklamada, “Ünlü sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında her hafta iki kez sahnelenen ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ müzikalinde düzenli olarak sahne almış, tüm oyunlarda yerini alarak görevini eksiksiz yerine getirmiştir” denildi.

Açıklamada, buna rağmen Koşan’a yapımcı tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan telefonla kadrodan çıkarıldığının bildirildiği belirtilerek, “Bu ani ve gerekçesiz karar, hem şaşkınlık yaratmış hem de sürecin kamuoyuyla doğru şekilde paylaşılmasını zorunlu kılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Koşan’ın sanat dünyasına yıllardır emek veren, profesyonelliğiyle tanınan bir isim olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bu nedenle yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi adına bu bilgilendirme yapılmaktadır” denildi.

Açıklamanın sonunda, “Sanatçının uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri paylaşıldı.

