Yeni Seksenler dizisine sürpriz transfer

Medyaradar’da yer alan haberde, başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, Fehmi’nin uzun yıllardır küs olduğu kız kardeşi 'Melahat' rolüyle dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Tokaslan’ın hayat verdiği Melahat, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Mikser Melahat olarak da bilinen karakter, mahalleli tarafından istemeden de olsa ortalık karıştırma özelliğiyle biliniyor.