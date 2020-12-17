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  3. 17 Aralık 2020 08:57

Yeni Seksenler dizisine sürpriz transfer

TRT 1 ekranlarında hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan televizyon klasiği ‘Yeni Seksenler’ dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Ünlü oyuncu Özlem Tokaslan TRT dizisiyle ekranlara dönecek.

Yeni Seksenler dizisine sürpriz transfer
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Medyaradar’da yer alan haberde, başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, Fehmi’nin uzun yıllardır küs olduğu kız kardeşi 'Melahat' rolüyle dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Tokaslan’ın hayat verdiği Melahat, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Mikser Melahat olarak da bilinen karakter, mahalleli tarafından istemeden de olsa ortalık karıştırma özelliğiyle biliniyor.

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