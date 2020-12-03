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  3. 03 Aralık 2020 14:09

Yıldız Tilbe, şimdi de Bill Gates'in ölmesini diledi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarının ardından Twitter'da yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Yıldız Tilbe, şimdi de Bill Gates'in ölmesini diledi
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Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, bu kez "Hepimiz aynı durumdayız, dünyada bir sürü insan huzursuz, en azından moralimizi bozmayalım, aklın yolu birdir. Birçok ülke yaptırımları kaldırdı, sakin olalım, endişe iyi bir şey değil insan için. Gün doğmadan neler doğar, belki Bill Gates geberir ne biliyim Allah bilir" şeklinde bir mesaj paylaştı.

 Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yıllardır dünyayı saracak bir salgından korktuğunu yineliyordu.

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