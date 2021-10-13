Yılmaz Erdoğan'dan açıklama: Bir Demet Tiyatro yeniden yayınlanacak mı?

Yılmaz Erdoğan, Candaş Tolga Işık'a konuk olduğu programda Bir Demet Tiyatro'da yer alan Feriştah bölümü hakkında "Saldıray'ı ise komple biplerler." yorumunda bulundu.

Haber Global'da yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu Yılmaz Erdoğan oldu.

Ünlü sanatçı, Candaş Tolga Işık'ın "Bir Demet Tiyatro yeniden oynar mı televizyonda? RTÜK parça pinçik edebilir" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

“KOMPLE BİPLERLER...”

Yılmaz Erdoğan, "Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz" şeklinde konuştu.

8 SEZON YAYINLANMIŞTI

Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan Bican Günalan, Gürdal Tosun, Deniz Özerman, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Olgun Şimşek, Ayberk Atilla, Engin Günaydın, Sinan Bengier, Altan Erkekli ve Erdoğan Dikmen gibi usta oyuncuları buluşturan Bir Demet Tiyatro, 1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde 8 sezon olarak yayınlanmıştı.