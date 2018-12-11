Yılmaz Morgül: ''Onunla tanışınca cebime para girdi''

Şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında hasta olan annesi aklına gelince gözyaşlarına hakim olamadı. Geçmişte zor günler geçirdiğini söyleyen Morgül, Acun Ilıcalı'yla tanıştıktan sonra cebine para girdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Nergis Kumbasar'ın 'Nergis Zamanı' programına konuk oldu. Alzheimer hastası annesinden konusu açılmasına dayanamayan Morgül, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEM BENİM EVLADIM OLDU"

Canlı yayında çok duygulanan usta şarkıcı şunları söyledi: "Babamı 6 yaşında kaybettim okul tatile girdiğinde çalışıp defterlerimi alırdım. Annemde çalışıyordu. 3 işe birden gidiyordu, genç yaşta 7 çocukla dul kaldı. Annem çok güçlü ve neşeli. Ama annem alzheimer olunca bebek oldu mırıldanmak dışında bir şey yapmıyor. 'Annecim Yılmaz'ın geldi' diyorum masum masum bakıyor bir şey demiyor. Annem benim evladım gibi oldu. Evladımı korur gibi onu koruyorum.

"ÇOK ÜZÜLÜP AĞLIYORUM"

Nereye gidersem gideyim çorabını çıkarıp ayağının altını öpüyorum. Lütfen yaşarken annenizi babanızı duanızı alın helalleşin her gün doya doya sarılın. Onları hiç üzmeyin. Anneme çok üzülüp ağlıyorum ama annem bana hep 'Hakkım her zaman helal olsun' dedi.

"ACUN'LA TANIŞINCA PARAYI TANIDIM"

Bize derneklerden yardımlar gelirdi şöhrete atılınca kendimi buna adadım Acun'la tanışana kadar para da kazanmadım ailemle harçlık alırdım.Anne Survivor'da beni izlerken mutlu oluyordu. Hayatımda gitmeyeceğim tek programdı. Acun çok iyi birisidir ben onu görünce parayı tanıdım. Acun bana 'Sen çok büyük bir sessin bunu artık paraya çevirmen lazım kanalımda program yap.' dedi. Ben 38 tane hasta çocuğun temsilcisi olarak gittim. Yarışmadan kazanılan paranın bir kısmını o derneklere bağışlamaları şartıyla gittim."