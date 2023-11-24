Türk pop müziğinin yaşayan efsanelerinden Zerrin Özer Darülaceze'ye kaldırıldı.

Zerrin Özer, anksiyetesi artması sebebiyle doktorunun tavsiyesi üzerine, yakından gözlemlenebilmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı.

Zerrin Özer'den söz konusu ididalarla ilgili 'Düşkün ve düşmüş değilim' diyerek açıklama yaptı. Özer'in açıklaması şu şekilde:

"Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle."

'KİŞİLİK BOZUKLUĞU' HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını duyurmuş ancak üç ay sonra da "Dayanamıyorum" diyerek bu kararından vazgeçmişti.

Müzisyen, geçtiğimiz nisan ayında da kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayarak, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline’ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" ifadelerini kullanmıştı.