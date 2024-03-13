Zeynep Bastık’tan kötü haber geldi

Deprem korkusu sebebiyle İstanbul’dan Urla’ya taşınan şarkıcı Zeynep Bastık, terapi almaya başladığını açıkladı.

Şarkıcı Zeynep Bastık, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük korku yaşayınca apar topar İstanbul'dan Urla'ya taşındı. Deprem korkusunu aşamayan şarkıcı, terapi almaya başladığını söyleyerek durumun ciddiyetiyle hayranlarını korkuttu.

Zeynep Bastık ile yakın arkadaşı Ali Biçim, Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık sözleriyle sevenlerini üzdü.

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9'luk deprem hakkında konuşan Bastık, "Depremi çok net hissettim, bayağı sallandım. İstemsiz bir şekilde büyük bir korku yaşadım ve ağlamaya başladım. Bir yandan hâlâ bunun terapisini alıyorum. Hatay depreminden sonra ciddi bir travma oldu bende. Ara ara tetikleniyorum. Telefonumu depremle alakalı uygulamalar indirdim. Deprem çantası yapacağım ama sürekli unutuyorum. Binama güveniyorum ama ne olacağını bilemeyiz" dedi.

Havalar güzel oldukça yürüyüşe çıkacağını söyleyen Bastık, "Bugün Ali ile bir kahvaltı yapıp yürüyelim dedik. Ali ile en son pandemi de maskelerle yürüyüşe çıkmıştık. İşten güçten çok vakit ayıramıyoruz. Yemek yemeyi çok seviyorum. Kilo almak gibi korkum yok, dengeliyorum" şeklinde konuştu.