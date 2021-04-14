A Haber'e tokat gibi sözler!

Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef gösteren A Haber'e tepki gösterdi. Ataklı, "Sıkıldım bu hayasızlıktan" dedi.

Emekli 104 amiralin Montrö bildirisiyle ilgili Youtube kanalında yayın yapan gazeteci Can Ataklı iktidara yakın A Haber'in hedefi haline geldi.

A Haber'de yapılan haberde "Sunucu Can Ataklı, bildirici amiraller ile ilgili konuştu. "Bir darbenin eşiğinden dönüldü" itirafında bulunan Ataklı, amirallerin bildirisi için "bir darbenin ilk işaret fişeği" yorumunu yaptı." ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DAN YAYINLADI

Sosyal medya hesabından habere tepki gösteren Ataklı, bu haberlerden sıkıldığını söyledi.

Ataklı şunları yazdı:

ZORUNLU AÇIKLAMA: ahaber yine aynı rezilliği yapmış. Youtube sohbetimden iki cümleyi montajlayıp "darbe itirafı" diyor. Amirallere karşı güya beni kullanacaklar. Artık sıkıldım bu hayasızlıktan. Konuşmam Youtube'da duruyor. İsteyen izler. Biraz utanın artık.

İşte o mesaj: