  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Acun Ilıcalı'nın yeni hedefi Müge Anlı mı ?

Acun Ilıcalı'nın yeni hedefi Müge Anlı mı ?

Uzun yıllardır ATV ekranında program yapan Anlı'nın Acun Ilıcalı'ya ait Exxen platformu için özel bir program hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

 Acun Ilıcalı’nın şimdiye kadar yapılan programlardan iddialı bir belgesel olabileceği fikri için Müge Anlı'nın kapısını çaldığı iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın bu tarz bir program için ya teklif götürmesi sonrası Müge Anlı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Exxen için program geliştireceğini her yerde dile getiren Acun Ilıcalı'nın başka dizi projeleri için de zemin yokladığı iddia ediliyor.

Etiketler müge anlı acun ılıcalı transfer exxen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ölmek üzereyken bulunan ilk ve son hali şaşırttı
Fotoğraflar bugün çekildi! D-100 karayolunda metrelerce kuyruk
Erdoğan'ın imzasıyla Diyarbakır il sınırı değişti!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan istifa açıklaması
İbo Show'da İsmail YK rüzgarı! Sosyal medya yıkıldı
2021 model Fiat Egea fiyatlarına zam geldi
Ünlü anketçiden dikkat çeken iddia: ''Asıl değişim Çarşamba günü''
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Mart kapıdan baktıracak! İşte önümüzdeki haftanın hava durumu tahminleri
Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler