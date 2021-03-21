Acun Ilıcalı'nın yeni hedefi Müge Anlı mı ?

Uzun yıllardır ATV ekranında program yapan Anlı'nın Acun Ilıcalı'ya ait Exxen platformu için özel bir program hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı’nın şimdiye kadar yapılan programlardan iddialı bir belgesel olabileceği fikri için Müge Anlı'nın kapısını çaldığı iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın bu tarz bir program için ya teklif götürmesi sonrası Müge Anlı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Exxen için program geliştireceğini her yerde dile getiren Acun Ilıcalı'nın başka dizi projeleri için de zemin yokladığı iddia ediliyor.