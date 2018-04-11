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  3. 11 Nisan 2018 08:38

Aydın Doğan'dan tarihi karar ! Tüm davaları geri çekti

Doğan Medya Grubu'nu, Demirören Grubu'na devreden Aydın Doğan, haklarında manevi tazminat davası açtığı basın mensuplarına davalarını geri çekti.

Aydın Doğan'dan tarihi karar ! Tüm davaları geri çekti
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Aydın Doğan, davaların geri çekilmesi için gerekli talimatı verdiğini açıkladı. Doğan’ın yaptığı açıklamada şöyle denildi: “40 yıllık gazetecilik hayatıma nokta koyarken, bütün gazeteci ve çalışma arkadaşlarıma veda edip helalleşmiş bulunuyorum. Bu duygular içinde, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında manevi tazminat davası açmış olduğum basın mensuplarıyla da helalleşmek istiyorum. Hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğimden, basın mensuplarına karşı açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ettiğimi ve avukatlarıma bu dava dosyalarını geri çekmeleri hususunda gerekli talimatı verdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Dilerim ki onlar da haklarını helal ederler.”
 

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