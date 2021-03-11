Canlı yayında dev ekran üzerine devrildi

Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında sıra dışı anlar yaşandı. Konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü.

Kolombiya'da canlı yayınlanan spor programında, konuklardan birini üzerine duvara sabitlenmiş dev ekran devrildi. Görüntü karşısında sunucu yerinden bile kıpırdamadı.

Sunucu ve yorumcular, futbol maçı yorumu yapıyordu. Tam o sırada, stüdyodaki dev monitörlerden biri yerinden çıktı ve konuklardan birinin üzerine devrildi.

Dev ekranın üzerine devrilmesiyle birlikte canlı yayın konuğu yüzünü masaya çarptı. Diğer konuklar da yayına devam etti.

Programın reklama gitmesiyle, hastaneye kaldırılan konuğun ciddi bir yara almadığı belirtildi.