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İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı

İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz’da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvet almak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından aranan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 9 şüpheli ise ‘imza atma’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

DHA

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Etiketler ibb soruşturması yolsuzluk gözaltı Tutuklama
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