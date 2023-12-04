CHP, TRT’yi RTÜK’e şikayet etti

CHP, Özgür Özel’in TTB’yi ziyaret etmesini “Özgür Özel’den tepki çeken görüşme” başlığı ile haberleştiren TRT’yi RTÜK’e şikayet etti. CHP tarafından hazırlanan şikayet dilkeçesinde TRT'nin tek taraflı ve siyasi yorum içeren bir haber hazırladığı, bu durumun TRT Kanunu’na aykırıdır olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TRT’yi Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı ziyaret etmesini “Özgür Özel’den tepki çeken görüşme” şeklinde haberleştiren TRT hakkında yapılan şikayette haberin tek yanlı ve siyasi eleştiri içeren bir şekilde hazırlandığı belirtildi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili, Burhanettin Bulut tarafından yapılan şikayette “Bu ayrımcı dil, 85 milyonun vergileriyle, tarafsız bir yayın yapması gereken bir kamu kuruluşunun dili olamaz. TRT yönetiminin kendi duygu ve düşünceleriyle haberleri şekillendirmeleri, bir siyasi parti aleyhine algı oluşturma gayretine girişmesi TRT Kanunu’na aykırıdır ve suçtur” ifadelerine yer verildi.

CHP’nin şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“İktidarın sözcülüğüne soyunan, Devlet Televizyonu olması gereken TRT’nin, tarafgir ve ayrımcı bir dille yazılan ve yayınlanan bu haberleri asla kabul edilemez. İktidara, iktidarın politikalarına ve iktidar yöneticilerine en küçük bir eleştiri bile RTÜK aracılığı ile cezalandırılırken TRT’nin bu haberi görmezden gelinemez. Kamu kurumları kanunları çiğnemeyi alışkanlık haline getirirse; ortada hukuk devleti de kalmaz, basın özgürlüğü de! TRT’nin pervasız, hedef gösterici, yasa tanımaz haberlerinin bir an önce önüne geçilmelidir.

“TRT’NİN HADDİ DE GÖREVİ DE DEĞİLDİR”

‘Özgür Özel'den Tepki Çeken Görüşme’ başlıklı haberlerde, görüşmenin kimin, nasıl tepkisini çektiğine ilişkin bir bilgilendirme, bir tepki açıklaması bulunmamaktadır. Bu yönüyle haber, TRT üst yönetiminin ya da TRT Haber Dairesi yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı düşüncesini akıllara getirmektedir. TRT haberlerinin hazırlanmasındaki ölçütler kanunla belirlenmiştir. Kişisel tutum ve düşünceler habere yansıtılmamalıdır. Kaldı ki; Yargıtay tarafından ‘kesin hüküm’ verilmemiş, yargı süreci devam etmekte olan bir konu ve ziyaret üzerinden; bir siyasi partinin ‘değişim sürecinin’ yorumlanmaya kalkışılması, milletimizin vergileriyle fonlanan TRT’nin haddi de görevi de değildir.”

YAYIN ESASLARI HATIRLATILDI

CHP tarafından hazırlanan dilekçede TRT’nin yayın esasları hatırlatıldı.

Şikayet dilekçesinde TRT'nin yayın ilkelerinde yer alan “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır” maddesine de dikkat çekildi.

2954 sayılı Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu’nun, “Genel yayın esasları” şu şekilde:

k) “Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,

l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,

m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak”