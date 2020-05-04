Demirören Medya'da koronavirüs karantinası! 67 isim karantinada

Demirören Medya Grubu’nun çalışanlarına gönderdiği mailde 2 şoförün korona virüs testinin pozitif çıktığı ve toplam 67 çalışanın evlerinde 14 günlük karantinaya alındığı belirtildi.

Bir süre önce çalışanlarına korona virüs tedbirleriyle ilgili mail yoluyla bilgilendirmelerde bulunan Demirören Medya Grubu yönetimi, bugün yeni bir e-mail daha yolladı. Çalışanlarla paylaşılan bilgilendirme mailinde, gruba ulaştırma firması aracılığıyla hizmet veren 2 şoförün korona virüs testinin pozitif çıktığı, 57 şoför ve 10 destek çalışanı olmak üzere 67 kişinin ise 14 günlük ev izolasyonuna alındığı belirtildi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, karantinaya alınan çalışanların test işlemleri devam ederken, araçlarla 1 hafta içinde seyahat eden 34 kişiye ulaşıldı ve bunlardan 32'si test yaptırdı. Test yaptıran bu kişilerden 27'sinin sonucu negatif çıktı. Ancak 5'inin test sonucunun hâlâ belli olmadığı ve 2'sinin ise hiç test yaptırmadığı ifade edildi.

Bilgilendirme mailinin tamamı ise şöyle:



"Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında gelişmeler takip edilmekte olup, Demirören Medya genelinde sağlık ve güvenliğiniz için hatırlatmalarda bulunmak ve bazı ek bilgiler vermek istiyoruz.



Sizlerle 30.04.2020 Perşembe günü paylaştığımız bilgilendirme mesajından sonra, 2 ulaştırma şoförü arkadaşımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedbir amacıyla aşağıdaki aksiyonlar hızlı bir şekilde hayata geçirilmiştir.



Söz konusu şoförlerin kullanımında olan araçlarla son 1 hafta içinde seyahat eden 34 kişi ile iletişime geçilerek ofise gelmemeleri istenmiş ve test yaptırmaları sağlanmıştır. 32 kişi test yaptırmış, 27 sonuç negatif çıkmıştır. 5 kişinin test sonucu henüz çıkmamış, 2 kişi de henüz test yaptırmamıştır. Çalışanlarımız evde izolasyon durumundadır.



Önleyici tedbirler kapsamında tüm makam şoförü arkadaşlarımıza da test yaptırılmış olup, şuana kadar açıklanan sonuçların tamamı negatif çıkmıştır. 1 kişinin test sonucu henüz çıkmamıştır.



Ulaştırma firmasından hizmet aldığımız ve kesişen vardiyalar da dahil olmak üzere destek veren toplam 57 şoför, 10 destek çalışanı olmak üzere 67 kişi 14 günlük ev izolasyonuna alınmıştır. Test işlemleri sürmektedir, sonuçlar tamamlandığında sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.



Ulaştırma desteğini aksatmadan sürdürebilmek için kesişmeyen vardiyada çalışan şoförlerin kullandığı ve diğer lokasyonlarda görevli araçlarımız ve ek olarak kiralanan servis araçları ile hizmet sağlanmaktadır. Bu süreçte sizlerin anlayışı ve desteği çok önemlidir."



