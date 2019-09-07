''Hürriyet gazetesini artık almayacağım''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçlamadan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Kaftancıoğlu, “Terör propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay “kamu görevlisine alenen hakaretten” 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 ay, “Devleti alenen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"HÜRRİYET'İ DE ARTIK ALMAYACAĞIM"

Hürriyet gazetesinin eski başyazarı Oktay Ekşi ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu'na kızgın olduğundan duruşmalara katılmadığını, ancak verilen hapis cezasına isyan ettiğini ve sonuna kadar Kaftancıoğlu'nun yanında olduğunu ifade eden Ekşi, Hürriyet gazetesine de sitem etti. Ekşi, Hürriyet gazetesinin Kaftancıoğlu haberini çok küçük bir şekilde görmesine sinirlenerek, Hürriyet'i artık almayacağını belirtti.

Yıllarca Hürriyet gazetesinin başyazarlığını yapan Oktay Ekşi, paylaşımında, "Sevgili Canan Kaftancıoğlu, Sana kızgındım. O yüzden duruşmalarına bizzat katılmadım ama attığın 5 tweete verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası isyan ettirdi. Artık sonuna kadar yanındayım. Seninle ilgili haberi çok küçük gören Hürriyet’i de artık almayacağım" ifadelerini kullandı.