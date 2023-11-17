Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi
Üç aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde denetimli serbestlik hakkını bekleyen gazeteci/yazar Barış Pehlivan hakkında yargılandığı davanın düşmesinin ardından "denetimli serbestlik kararı" verilmişti. Barış Pehlivan bugün tahliye edildi.
Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle beşinci kez tutuklanan ve İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi.
Kararı, Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabı "X" üzerinde duyurdu.
Ersöz, paylaşımında, "İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. B" ifadelerini kullandı.
Davası düşen gazeteci, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan hakkındaki denetimli serbestlik dilekçesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Pehlivan, tahliyesinin ardından Maltepe Açık Cezaevi Önünde açıklama yaptı.
‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.
DAVA DÜŞMÜŞTÜ
Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Cumhuriyet’teki ‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti nedeniyle dava açılmıştı
Dava kapsamında Maltepe Açık Cezaevi’ne konulan Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.
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