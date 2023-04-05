Gazeteci Can Uğur, Cumhurbaşkanı'na hakaretten cezaevine girece

Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle cezaevine giriyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nde Haber Müdürlüğü görevinde bulunan gazeteci Can Uğur, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Ocak 2022’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Birgün Gazetesi’nde çalıştığı dönemde hakkında dava açılan Uğur, bugün Silivri Cezaevi’ne girecek. Bozulan bir cezanın infazı nedeniyle hapse girecek olan Uğur’un bugün tahliye edilmesi bekleniyor.

Can Uğur, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Cezaevinde kalmamı gerektiren bir ceza değil. Eski bir ceza bozulduğundan dolayı onun infaz edilmesi için Silivri Cezaevi’ne (büyük ihtimalle) girip çıkacağım” bilgisini paylaştı.