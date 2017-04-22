Gazeteci Dilipak'ın kızı o iddialara çok kızdı

Sosyal medyada bir kişi hükümete yakın Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın kızı Fatıma Zehra Dilipak’ın Viyana Katolik İlahiyat Akademisi’nde okuduğunu ve mesleğini Oksidantalist yani Katolik Teoloğu olduğunu iddia etti.

DİLİPAK’TAK AÇIKLAMA: TEK TANRIYA İNAN BAŞKA BİR DİNİN AYRINTILARINI ÖĞRENMEK KÖTÜ MÜ?

Bu paylaşımı gören Zehra Dilipak ise şu ifadelerle bir açıklama yaptı:

“Sosyal medya böyle bir şey… Bilginiz olsun diye diyorum Viyana’da İslam Akademisi ile Katolik İlahiyatı bir okuyacaktım. Oksidentalist olma niyeti vardı ama prosedürlere takıldım okuyamadım. Bu neden bu kadar korkunç? Aynı dünyada yaşadığımız, tek tanrıya inanan başka bir dinin ayrıntılarını öğrenmek kötü mü? Katolik mi yapar beni… Birbirimizi tanımadığımız için olmuyor mu bunlar… İnanin bu haberden elde edilmek istenen fikir tüylerimi diken diken ediyor… Babam da biz de şeffaf insanlarız kolay ulaşılabiliriz ama kimse gelip bana sormuyor ne garip! Aslında din bir yana insan olma safında birleşsek. Sevmek şart değil saygıyı öğrenebilsek. Hüküm sahibi olmakta acele etmesek… Belki birgün.”