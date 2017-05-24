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  3. 24 Mayıs 2017 12:43

'Herkes Kazanır' yarışması canlı yayında bitirildi

Show TV'nin 'Herkes Kazanır' adlı yarışma programı ekrandayken yayından kaldırıldı.

'Herkes Kazanır' yarışması canlı yayında bitirildi
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Sunuculuğunu ünlü oyuncu  Hakan Bilgin'in yaptığı Yarışma programı ilk bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarında başladı. Ancak yarışmada, Türk televizyonlarında ender görünen bir olay yaşandı. Saat 23.30'da başlayan ve canlı yayınlanan Herkes Kazanır programı canlı yayında 'yayından kaldırıldı'. Reklama giden program bir daha geri dönmedi.

İLK SORU BİR TÜRLÜ EKRANA GELMEDİ

Yarışmanın ilk dakikalarında sunucu  Hakan Bilgin yarışmacıları tanıttı ve onlarla sohbet etti. Daha sonra Bilgin, yarışmanın kurallarını anlattı. Ancak, o ilk soru bir türlü ekrana gelmedi. Ardından tanıtım filmi ve reklamlara girildi. Reklamların ardından  Hakan Bilgin biraz daha yarışmacılarla sohbet etti ama ilk soru gelmeden yine reklamlara gidildi.

CANLI YAYINDA YAYINDAN KALDIRILDI

Reklamların bitmesinin ardından ise bir daha stüdyoya dönülmeyerek, yarışma bitirildi ve yerli filmle Show TV yayınına devam edildi. Neden yayınlanamadı?

SEBEP UYGULAMA MI?

Herkes Kazanır'da sadece stüdyodaki yarışmacılar değil, programın uygulamasını indiren herkes yarışmaya dahil olabiliyor. Sosyal medyadan gelen yorumlar ise bu uygulamanın çalışmadığı ve hata verdiği yönündeydi. Programın apar topar yayından alınma nedeninin de bu uygulamanın çalışmaması olduğu düşünülüyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

'Herkes Kazanır' uygulamasının hata vermesi ve programın reklamdan geri dönmeden bitirilmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

show tv , herkes kazanir