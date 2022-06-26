''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ıncısını Özcan Yıldırım'ın bindiği Secret Power kazanırken; kupa töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmesi üzerine A Spor yayını kesti.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen, Türk atçılığının gururu Gazi Koşusu, bugün saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda 96. kez koşuldu.
İNGİLİZ ATI KAZANDI
Covid-19 salgınından sonra tekrar 40 bin civarında coşkulu bir yarışsever topluluğunun izlediği, Türkiye’nin en büyük derbisinde 2022 yarış sezonun en başarılı 3 yaşlı İngiliz atı Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ve at sahibi Emrah Karamazı oldu.
A SPOR YAYINI KESTİ
Yıldırım, şampiyonluk kupasını alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmesi üzerine iktidara yakınlığı ile bilinen A Spor, canlı yayını kesti.
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