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  3. Yandaş medyaya ''İmamoğlu''nun adı bile yetti; apar topar yayını kestiler!

''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ıncısını Özcan Yıldırım'ın bindiği Secret Power kazanırken; kupa töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmesi üzerine A Spor yayını kesti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen, Türk atçılığının gururu Gazi Koşusu, bugün saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda 96. kez koşuldu.

İNGİLİZ ATI KAZANDI

Covid-19 salgınından sonra tekrar 40 bin civarında coşkulu bir yarışsever topluluğunun izlediği, Türkiye’nin en büyük derbisinde 2022 yarış sezonun en başarılı 3 yaşlı İngiliz atı Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ve at sahibi Emrah Karamazı oldu.

 A SPOR YAYINI KESTİ

Yıldırım, şampiyonluk kupasını alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmesi üzerine iktidara yakınlığı ile bilinen A Spor, canlı yayını kesti. 

 

Etiketler ibb ekrem imamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi a spor
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