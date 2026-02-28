İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayına jet soruşturma

  1. Anasayfa
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ndeki askeri hareketliliği canlı yayımlayan ANKA Haber Ajansı hakkında soruşturma başlattı. "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla paylaşılan ve yaklaşık 90 dakika süren yayın, stratejik bilgilerin ifşası kapsamında incelemeye alındı.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran hattında başlayan sıcak savaş Türkiye'de de gündemin 1 numaralı maddesi haline dönüştü.

ANKA Haber Ajansı'nın Adana'da bulunan ve stratejik öneme sahip olan İncirlik Hava Üssü'ne dair yaptığı yayın ise dikkat çekti.

1,5 Saatlik Yayın Savcılığı Harekete Geçirdi

ANKA Haber Ajansı, sosyal medya platformları üzerinden "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla bir buçuk saatlik kesintisiz bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Görüntülerde üs içerisindeki hareketliliğin detaylı bir şekilde yer alması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir şikayet beklemeksizin (resen) soruşturma başlattı.

Soruşturmanın temelinde, askeri tesislerin ve operasyonel hazırlıkların canlı yayımlanmasının "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme veya ifşa etme" kapsamına girip girmediği araştırılıyor.

