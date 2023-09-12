İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi

Sözcü TV ekranlarında gazeteci İsmail Şen ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Programda tansiyon bir anda yükseldi ve ikili arasında gerin anlar yaşandı...

Sözcü TV ekranlarında karşı karşıya gelen Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz arasında gergin anlar yaşandı. CHP ve İYİ Parti arasındaki olabilecek yerel seçim ittifakının masaya yatırıldığı programda tansiyon yükseldi.

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Partinin ittifak yapıp yapmayacağı konusunun konuşulduğu programda Şen ve Saymaz arasında gergin anlar yaşandı.

Saymaz'ın, "Yeniden Refah ya da bir başka parti ile İstanbul ve Ankara'da yapılacak ittifaka İmamoğlu ya da Yavaş karar veremez. CHP Dingo'nun ahırı mı? CHP Genel Merkezi buna kara verir" derken Şen bu sözlere sert çıktı.

"Yeniden Refah Partisi genel seçimlerde Millet İttifakı'nı destekleseydi kucaklarını açarlardı" diye Şen, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan koalisyonunu örnek göstererek "Fatih Erbakan'ın görüşleri babasından farklı mı? Çoğulculuğa karşı mısınız? " dedi.