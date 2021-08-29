İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma

RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halktv ekranlarında bir kadın hakkında kullandığı ifadeler için program hakkında soruşturma başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de bir programda bir kadın hakkındaki ifadelerinin "nezaket ve vicdan sınırlarını" zorladığını öne sürerek, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gazeteci Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” cevabını veren kadına tepki göstermiş, “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” diye konuşmuştu.

SAYMAZ'IN SÖZLERİ HAKARET SAYILDI

RTÜK Başkanı Şahin, “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.