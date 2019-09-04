KHK'liler hükümet medyasına isyan etti

Bir gecede, akademisyen, öğretmen, doktor, hemşire, mühendis, hakim, savcı, asker ve polis gibi birçok meslek grubundan 140 bin insan, kapatılan kurumlardakiler ile beraber 200 bini aşkın insan, sorgusuz sualsiz, KHK'lerle ihraç edilmesinin üzerinden 3 yıl geçti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendilerine hiçbir savunma hakkı tanınmadan mesleklerinden uzaklaştırılarak hayattan yoksunlaştırılmak istenen insanlar, KHK zulmüne ve iktidara yakın medyanın yaşananları görmezden gelmesine karşı bu gün ATV, A Haber ve Sabah gazetesinin bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu binası önünde bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin İBB önündek devam eden eylemlerini kamp kurarak canlı yayın yapan medyayı protesto eden İstanbul KHK'liler Platformu, "Biz işçi değil miyiz? Bizi neden görmüyorsunuz?" diye seslendi.

KHK ile ihraç edilen işçiler adına konuşan İ.Ü Çapa hastanesinde çalışırken işten atlan Cemal Bilgin Sabah gazetesi'nin hazırladığı haberlerin tamamen asılsız olduğunu söylerken iktidara yakın medyanın işçilerin sorunlar8ını görmezden geldiğini söyledi:

Artık insanların hayatını karartan bu zulümlerin son bulması için bu tümüyle hukuksuz KHK’ların derhal iptal edilmesini istiyoruz.

İşçiyi işçiye kırdırıyorsunuz, yanlı haber yapıyorsunuz. İşçiyi kendi siyasetinize meze yapıyorsunuz.

Anayasal hak ve Evrensel insan hakları sözleşmesi kapsamında kalan ifade hürriyeti, barışçıl protesto, sohbet, bağış,sendika-dernek üyeliği,gazete satın alma, okuma, kendi hesabına para yatırma, özel okula çocuğunu gönderme gibi akla ziyan nedenlerle binlerce kamu görevlisi terör suçlamasıyla yargılanmış, hukuk yerine siyasi kriterlerle mahkum edilerek cezalandırılmışlardır. Ceza alan bu kişiler ömür boyu mesleklerinden de men edilerek açlığa mahkum edildik.

Bir kısmımızın aile hayatı parçalanmış, bir kısmı intihar etmiş, bir kısmı hiç bilmediği işlerde çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu ya ölmüş ya da sakat kaldı.

KHK zulmüne maruz kalan insanlar darbe girişimine katılmadığı, desteklemediği halde mali ve sosyal hakları bir gecede elinden alınmış ve üç yıldır çeşitli sayısız sıkıntılara maruz bırakıldı.

İBB önünde kamp kurarak canlı yayın yapanlara sesleniyoruz, biz işçi değil miyiz, bizi neden görmüyorsunuz?"