Kübra Par'dan Özgür Özel ve Pervin Chakar özrü

TV100 sunucusu Kübra Par, Özgür Özel'in gittiği dinletinin ardından ünlü soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili yaptığı yorum için, "Eğer haksızlık olarak algılandıysa özür diliyorum" dedi.

TV100 sunucusu Kübra Par, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kadıköy Süreyya Operası'nda soprano Pervin Chakar'ı izlediği dinletinin ardından elini öpmesiyle ilgili yaptığı yorum hakkında bir kez daha konuştu.

Canlı yayında açıklama yaparak yaptığı yorumların Chakar'ın Kürt olmasıyla ilgisi olmadığını belirten ve "Eğer haksızlık olarak algılandıysa özür diliyorum" diyen Par, şunları söyledi:

"Dün de Fazıl Say ve çeşitli güvendiğim opera sanatçılarıyla konuştum. O günde yorumumu onlarla konuşarak yapmıştım. Fakat anlıyorum ki yorumum hem bir kırgınlığa yol açmış hem de kastını aşmış. Yaptığım yorumum Sayın Chakar'ın Kürt olması ya da etnik kimliğiyle kesinlikle bir ilgisi yoktu yaptığım yorumun. Eğer böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olduysam açıklıkla özür dilediğimi belirtmek isterim. Yorumumun kendisinin etnik kimliğiyle bir ilgisi yoktu. Yayıncılık ilkeleri gereği bir gazeteci olarak söylemek isterim. Eğer haksızlık olarak algılandıysa özür diliyorum."

İlk yaptığı değerlendirmede, Özgür Özel'i Chakar'ın elini öpmesi nedeniyle 'naçizane eleştirmek istediğini' belirten Par, Kürt sopranonun daha çok 'Kürt kimliği üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geldiğini' savunmuş ve şöyle demişti:

"Hayır biz de adını bu vesileyle duyduk. Aslında bu kadar başarılı bir sanatçı olsaydı muhakkak duyardık. Hem İstanbul'da hem Ankara'da bizim Opera- Bale Genel Müdürlüğümüz kendisini muhakkak kadroya almak isterdi. Ama daha çok Kürt kimliği üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş. Bunun üzerinden dünyada çeşitli operalara etkinliklere katılmış bir isim. Ancak sanatıyla dünya çapında başarılar elde ederek, klasik müzik otoriteleri tarafından dünyaca ünlü soprano olarak kabul edilmiş biri değil. Ben bundan hareketle Özgür Özel'i naçizane eleştirmek istiyorum."