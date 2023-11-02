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Milliyet'ten büyük vefasızlık... 29 yıllık emektarı görmedi

Milliyet'ten büyük vefasızlık... 29 yıllık emektarı görmedi
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Gazeteci Tolga Şardan’ın “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanması, gazetecinin 29 yıl çalıştığı Milliyet’te haber olmadı.

Gazeteci yazar Tolga Şardan’ın tutukluluğuna basın meslek örgütleri sert tepki gösterdi, birçok siyasetçiden tutuklanmayı eleştiren mesajlar geldi.

Ancak Tolga Şardan’ın meslek yaşamının 29 yılını geçirdiği Milliyet gazetesinin hem basılı versiyonunda hem de internet sitesinde bu tutuklama haberi hiç girilmedi.

34 yıldır gazetecilik yapan Şardan, Milliyet gazetesinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmıştı. İsmi Milliyet’le özdeşleşen Şardan’ın tutuklanmasının, eski gazetesinde haber olmaması tepkiyle karşılandı.

Tolga Şardan 2018 yılında Milliyet gazetesinden ayrılmıştı. Şardan, bir süre sonra T24 sitesinde yazmaya başlamıştı.

Şardan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece, Türk Ceza Kanunu (TCK) 217/A uyarınca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

 

Etiketler tolga şardan milliyet gazete gazeteci
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